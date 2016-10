PRESSIKONVERENTSI FOTOD | Prokuratuur: kolme noormehe elu võtnud õnnetuse põhjustas ilmselt lubatust suurem sõidukiirus

Põhja ringkonnaprokuratuur andis pressikonverentsi, kus selgitati eile Tallinnas Pärnamäe teel toimunud üliraske liiklusõnnetuse tagamaid.

Õnnetuses hukkusid kõik kolm autos viibinud noormeest – 18-aastane juht ning 18- ja 19-aastane kaassõitja. Kõigil kolmel oli turvavöö kinnitatud ning auto rehvid vastasid nõuetele, õnnetuspaigas oli tee kuiv ja valgustatud. Sõiduki roolis olnud noormehel oli kehtiv juhtimisõigus alates suvest. Kehtivaid liiklusrikkumisi noormehel ei olnud.

Hetkel on alust arvata, et õnnetuse põhjustas lubatust suurem sõidukiirus. Juht sõitis vastassuunda ja sealt teepeenrale, misjärel kaotas juhitavuse ning paiskus teelt välja vastu puud. Esialgse hinnangu järgi oli õnnetuse põhjuseks lubatust oluliselt suurem sõidukiirus. Autot juhtinud noormehe võimalik joove selgub lahangu käigus.

Ringkonnaprokurör Rainer Amur selgitas: „Kõnealuse üliraske liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Hetkel on küll alust arvata, et avarii põhjustas juhi valitud liiga suur sõidukiirus. Enne kui seda lõpliku kindlusega väita, tuleb siiski veenduda, et õnnetusega ei ole olnud seotud mõni teine auto. Loodame selle asjaolu välja selgitada võimalikult kiiresti.“

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe lisas: „Autot juhtinud noormehel oli esmane juhtimisõigus ning kogemust roolis kõigest neli kuud. Ühelgi autos viibinud noormehel ei olnud varasemaid rikkumisi. Kardan, et poistele sai sel traagilisel ööl saatuslikuks vähesest kogemusest liikluses ja nooruse uljusest tehtud vale otsus. Olles näinud seda vrakki, mis kokkupõrke järel vaevu autot meenutas, on minu soov nii lapsevanemana kui politseinikuna, et iga noor inimene istuks rooli ainult ühe eesmärgiga - jõuda elusana ja tervena sihtpunkti. Kui iga juht teeb kõik endast oleneva, et minimeerida ohte autoroolis, vähendame riski, et see sõit jääb viimaseks.“