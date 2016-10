President Kersti Kaljulaid ütles tänasel kohtumisel Poola parlamendi ülemkoja esimehe Stanisław Karczewskiga, et Poola on Eestile oluline partner. “Rahvusvahelises ja regionaalses koostöös on Eestil ja Poolal ühised lähtekohad. Euroopa Liidu liikmesriikidena on meil sarnane arusaam Euroopa tulevikust,” ütles riigipea.

Kadriorus toimunud kohtumisel räägiti Ühendkuningriigi referendumi mõjust Euroopa Liidu tulevikule, liikmesriikide võimalustest rändekriisi leevendamisel, regioonile olulisest Rail Balticu projektist, Ukraina-Vene konfliktist ning suhetest Venemaaga.

“Eestil ja Poolal on sarnane arusaam muutunud julgeolekuolukorrast ning meil on väga hea koostöö NATO-s. Jagame ühesugust tunnetust NATO tugevdatud heidutusmeetmete vajalikkusest,” ütles president Kaljulaid. Majandussuhetest rääkides nentis president Kaljulaid, et Eesti näeb tulevikus kindlasti ettevõtlusalase koostöö tihenemist Poolaga.

Riigipea teeb järgmisel nädalal oma neljanda välisvisiidi ja sõidab Poolasse, kus ta kohtub 3. novembril Poola presidendi Andrzej Dudaga.