Kingitust otsides mõtleme tavaliselt konkreetse inimese hobidele või tegevustele ning vastavalt sellele teeme ka valiku. Üks tegevus, millega enamus mehi igapäevaselt kokku puutuvad, on raseerimine. Kvaliteetsete raseerimistarvikute ning kreemide valdkond on kindlasti suurepärane valik, millele mõelda.

Elegantseid raseerimistarvikuid on meestele ammustest aegadest kingitud ning sellel on ka omad põhjused:

- Raseerimistarvikud on maskuliinsed kingitused – ükski mees ei pettu!

- Mehed on tüdinenud odavatest plastmassist raseerijatest. Elegantsed raseerimistarvikud on isikupärased ning nendega tekib hingeline side.

- Mehed raseerivad iga päev ning raseerimiskreem või raseerimisseep on kingituseks praktiline valik.

- Raseerimisvahendeid kulub meestel väga palju – alati on puudu.

Oluline on lõpuks ju see, kas kingituse saajale kingitus ka meeldib. Öeldakse küll, et kingitud hobuse suhu ei vaadata, kuid sisimas tahame ju kõik, et kingi saajal oleks kingituse üle hea meel. Kuninghabe internetipoes on müügil elegantsed ja eksklusiivsed raseerijad, raseerimispintslid, kinkekomplektid ning nahahooldusvahendid maailma parimatelt tootjatelt.

Tee meestele kingitus, mida nad tõesti tahavad!

Külasta Kuninghabe internetipoodi!