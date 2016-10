Praamijärjekorras istujad nurisevad küll üle mere pääsemise pärast, kuid kes ütles, et praam peab käima üle iga 10 minuti tagant nagu Kopli tramm? Mere taga elamine või suvitamine on igaühe vaba valik ning on loomulik, et tuleb arvestada nii sügistormide kui talvise paksu jääga. Ülemerereis ei saagi olla liiga kerge, vaid ikka ohte ja raskusi trotsiv.

Riik on valinud praamiliikluse korraldamises vale tee, kui tahab praamid dotatsiooni toel Kopli trammina saarte vahet voorima panna. Nii näemegi praamijärjekorras ootajat, kes istub üksinda oma autos ja nuriseb, et kohe üle ei pääse. Küsime hoopis – aga miks ta peaks kohe pääsema? Ökoloogilise jalajälje vähendamiseks tuleb soodustada inimeste, mitte autode ülevedu.

Inimeste harjumusi tuleb muuta.E-riigis peaks praamisõit olema pikalt kavandatud ja hoolega kalkuleeritud ettevõtmine. Pikad autojärjekorrad näitavad, et praamisõit on liiga odav. Eriti arusaamatu on saareelanikele ja nende autodele kehtiv poole hinnaga sõit, mis on mandrirahvast diskrimineeriv ja turumajandust moonutav. Praamid käigu harvemini ja piletihinnad kerkigu ning järjekorrad kahanevad võluväel, kui tegelikku sõiduvajadust hakatakse tõsisemalt kaaluma.