Teadlased on teinud katseid, mis kinnitavad, et iha magusate ja soolaste toitude järele tekib just öösiti. Kuid igaüks ju ometi teab, mida teevad välimisega hilisõhtused söömasööstud. Kuidas nendega võidelda?

* Jälgi päevast toitumist. Püüa päeval toituda mitmekesiselt nii, et organismis ei tekiks toitainete puudust. See vähendab erinevate isude tekkimise riski.

* Asenda rasvased tooted lahjadega. Kui sa oled harjunud õhuti sööma näiteks piparmündijäätist ja just õhtul tekib selle järele vastupandamatu isu, kavalda keha üle ning asenda rasvased tooted lahjadega. Näiteks võid piparmündijäätise asemel närida piparmündinätsu.

* Tarbi rohkem valke. Seda eriti hommikuti - teadlaste väitel vähendab munast ja peekonist koosnev hommikusöök näksimiskihu ülejäänud päeva jooksul.



* Tee rohkem trenni. Lühike, kuid intensiivne treeningkord – 10-40 minutit – tugevdab neid aju piirkondi, mis vastuvad enesekontrolli eest. Nii on sul lihtsam ahvatlustele vastu panna.

* Mine varem magama. Õhtuti üleval istumine ajab su sisemise kella sassi ning unetus tekitab omakorda isu. Maga igal öösel vähemalt seitse tundi ning poe teki alla ühel ja samal ajal.