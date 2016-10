Eelmisel nädalal andis Yana Toom mõista, et võib kandideerida erakonna esimeheks. See juhtus pärast seda, kui Keskerakonna Haabersti piirkond otsustas, et nemad esitavad erakonna esimehe kandidaadiks just tema. Kuid suvel antud intervjuus oli Toom hoopiski teisel seisukohal.

Telemagisini "Radar" Facebooki lehel postitati videomeenutus suvest, kus Toom vastas küsimusele, kas ta tahaks olla erakonna esimees, "kahtlemata mitte". "Mul seda ambitsiooni ei ole ja ma annan endale aru, et Keskerakond ei ole selleks valmis, et üks venelane oleks tema eesotsas," rääkis Toom "Radarile".

Eelmisel nädalal aga selgus, et Keskerakonna Haabersti piirkond otsustas erakonna esimeheks kandidaadiks esitada Yana Toomi. Selle peale kirjutas Toom enda Facebooki kontol, et see on tema jaoks väga suur tunnustus ja au, aga ka väga suur vastutus, vihjates, et ta võib erakonna esimeheks kandideerida. "Ma olen mitte ainult Keskerakonna liige, vaid ka Edgar Savisaare poolt välja kujundatud ideoloogia veendunud pooldaja, seega olen valmis mulle üles näidatud usaldust õigustama," kirjutas Toom.

Hetkel ei ole veel päris selge, kas Toom teeb samasuguse triki, nagu eelmise sügise kongressil, kui loobus enda kandidatuurist Savisaare kasuks. Toom on vihjanud, et tema toetab Savisaare ideoloogiat ja ta on valmis võtma vastutuse ja seda ellu viima juhul, kui Savisaar otsustab mitte kandideerida.