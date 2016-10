Tõnu Õnnepalu: Tammsaare isapoolse vaaronu pojapoja tütretütre abikaasa õe pojapoeg

Tõnu Õnnepalu (TEET MALSROOS)

Tõnu Õnnepalu isaema Marta Õnnepalu vend ehk vanaonu August Süldvere, sünninimega Stokkeby, oli abielus Tammsaare nõbu Hildegardiga. Hildegard Süldvere ja Anton Hanseni vaarisad (vana-vana-vanaisad) olid vennad.

Õnnepalu tunnistab, et niisugusest seotusest Tammsaarega ta varem ei teadnud. “Aga väga üllatav see hõimlus ei ole, sest isapoolne suguvõsa on kõik – nii palju, kui ma tean – samuti Järvamaalt pärit, kuigi pigem Järvamaa teisest servast, Koeru poolt,” märgib kirjanik. Tammsaare kasvas üles Albu vallas.

“Seda olen tajunud küll, et Tammsaare teoste keel on mulle väga lähedane, sest laias laastus on see ju sama keel, mida vanaema kõneles või mida isagi räägib, kuigi neil pole muidugi päris seda Pearu ja Sauna-Madise Põhja-Järva murret olnud (see kruav ja suapad). Ühesõnaga, nii ema kui isa poolt puhta põhjaeestlasena tunnen Anton Hanseniga tugevat keelehõimlust,” kinnitab Õnnepalu.

Ta usub, et on kindlasti Tammsaarelt ka üht kui teist külge võtnud, kuigi väga otse tema meelest kirjanik kirjanikult midagi õppida ei saa, sest igaühel on siin ilmas oma asi ajada.

Tema suuremad lemmikud on Tammsaare esimene ja viimane romaan – “Kõrboja peremees” ning “Põrgupõhja uus Vanapagan”. “Esimene oma õrna (melo)dramaatikaga, teine väga eripärase huumoritajuga ja mingi kibeda soojusega inimese vastu,” põhjendab Õnnepalu, kes luges aga “Tõe ja õiguse” kõik osad esimest korda järjest läbi alles möödunud aastal. Tema meelest polegi see sari järjest lugemiseks. “Need on siiski viis erinevat romaani, mida omavahel seovad mõned tegelased ja üks koht.”

Aapo Ilves: Tammsaare äia täditütre pojapoja ämma vennanaise õetütre poeg

Aapo Ilves (ALDO LUUD)

Otseses suguluses on Aapo Ilves Tammsaare abikaasa Käthe nõbu (vanatädi tütre pojapoja Ilmar Kalju) ämma vennanaise Leida Küttis-Haberkorniga, kes oli Ilvesele vanatädi.

Aapo Ilvese seotus Tammsaarega (GENI.COM)

“Geni on ju jupp koodi, mis kleebib kokku järeldusi andmete põhjal, mida sisestavad inimesed, kes ei tea ega mäleta, aga arvavad, et teavad ja mäletavad küll. Liiatigi on selles võrrandis nii palju suvalisi tegelasi, et see ei tähenda mitte midagi,” arvab Ilves. “Tammsaare võib-olla venitaks sellise inimjada peale paar köidet välja, aga mina olen pigem lühemate ja lauldavamate vormide kirjutaja.”

Ilves ütleb, et ta ei kuulu nende väheste hulka, kes on kogu Tammsaare loomingu läbi töötanud. “Kindlasti võiks ma tema pärandiga otseallikaist, see tähendab raamatuist tuttavam olla. Aga kogu see eestikeelne ilm, milles me oleme, on väga tammsaarene, film ja teater ja nii edasi. Ja muidugi meenuvad ka meelevaldsed ja poolikud tsitaadid haridusasutuste seintel ning nukker nägu kahekümneviiekroonisel,” lausub luuletaja.

Noorena loetud “Põrgupõhja uus vanapagan” jättis Ilvesele tugeva mulje, kuid filmi pole ta miskipärast siiani näinud. “Ma mingil õrnal moel saan aru, et kohustuslik kirjandus peaks vajalik olema ja eestluse baastekstide sisuga kursis olemine on oluline, aga eks see sundus pelutas ikka pigem eemale, ilmselt ka Tammsaarest,” meenutab Ilves ning lisab, et Tuglas ja Vilde olid talle meelepärasemad lugeda.

“Õnneks ma lugesin ilma käskimatagi väga palju ja kiiresti ja selle najal võisin ka ilma kohustuslikku raamatusse piilumatagi jätta mulje, et lugesin. Samas “Tõde ja õigust” lugesin küll, eks minagi tahtsin teada, kuhu asi areneb.”

Kerttu Rakke (Kadi Kuus): Tammsaare naise vanaonu tütre pojanaise õemehe täditütre tütretütretütar

Kerttu Rakke (JÖRGEN NORKROOS)

Kerttu Rakke kirjanikunime kasutav Kadi Kuus on otsene sugulane Tammsaare abikaasa nõbu (vanaonu tütrepoja Johannes Talviste) naise Helene Elviine Marie õemehe Karl Otto Mandeliga. Mees, kes oli niisiis abielus Tammsaare kaasa nõbunaise õe Juuli Johannaga, oli Kuusile vaaronu poeg.

Kerttu Rakke seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Rakke tõdeb, et tal polnud sellisest seosest Tammsaarega aimugi ning ta pole kindel, kas nii kaugelt seotud inimesi võibki omavahel hõimlasteks pidada. “Sel suvel käisin ühe teise haru suguvõsa kokkutulekul, kus selgus, et olin juba varem tuttav mitme inimesega, kellest ei teadnudki, et pärineme samadest esivanematest. Ja need, peaaegu võõrad inimesed, olid sugupuu järgi mulle mitu korda lähemal kui Tammsaare abikaasa,” kostab Rakke.

Tammsaare tuntumad teosed on ta läbi lugenud, kui suureks lemmikuks ei pea neist enda sõnul ühtegi. Veelgi enam – kirjanik avaldab, et „Tõde ja õigus“ on tema meelest jube igav! “Võikalt vastik pealekauba,” lisab Rakke. “See, kuidas lapsed esimeses osas riburada pidi surevad või kuidas peremees piibli lugemisse põgeneb või see pidev sundus rasket tööd teha – see kõik on õõvastav. Oleks ikka hirmus küll, kui see noortele inimestele meeldiks!”

Rakke meelest ei tohiks “Tõde ja õigust”, eriti selle esimest osa, üldse kooliprogrammides käsitleda, kuna selle mõistmiseks on vaja elukogemust. “Alles natuke aega elanuna saad aru Tammsaare suurepärasest karakterite kujutamise oskusest. Ilmselt tundis ta eestlaste hingeelu hästi,” arvab Rakke.

Jaan Rannap: Tammsaare isapoolse vaartädi pojapoja tütrepoja naise õepoeg

Lastekirjanik Jaan Rannap oma kodus Tags: Jaan Rannap, Lastekirjanik, kodu, liivakast (ALDO LUUD)

Jaan Rannapi emapoolne tädi Anete Kongas oli abielus Tammsaare sugulase Elmar Kongasega. Elmar Kongase ja Anton Hanseni vaaremad olid omavahel õed.

Jaan Rannapi seotus Tammsaarega (GENI.COM)

“See on nii kauge sugulusaste, et sellest võiks küll täiesti mööda vaadata,” leiab lastekirjanik Rannap. “Teate, mul oli tädisid niivõrd palju – ema oli oma peres 11. laps. Ma ei teagi oma tädidest mitte midagi. Nendest 12 lapsest, kes peale minu ema veel selles peres olid, olin ma tuttav ainult ühe tädiga,” selgitab Rannap ning loobub Tammsaare teoste teemal sõna võtmast.

Margus Konnula (Contra): Tammsaare naise õetütre äia vennapoja pojapoja ämma vennapoeg

Contra (ANNI ÕNNELEID)

Contra isapoolne täditütar Eveli Laul on abielus Tammsaare abikaasa õetütre Ines Kompuse äia Jaan Kompuse nõbu Gehrt Kompusega.

Contra seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Võrumaa poeet räägib, et Tammsaare “Tõe ja õiguse” esimest ja viiendat osa luges ta koolis päris hea meelega, aga vahepealsed jäid arusaamatuks. “Minu üks lemmikuid on hoopis Tammsaare tõlgitud Oblomov, suurepärane keel,” kiidab Contra. “Keelekasutus on kindlasti üks Tammsaare tugev külg, millest tasub ka õppida.”

Mart Kivastik: Tammsaare õemehe venna pojapoja väimehe vend

Mart Kivastik (ALDO LUUD)

Mart Kivastiku vennanaine Jana Kivastik (Suurorg) on suguluses Tammsaare õemehe Jüri Suuroruga.

Andrus Kivirähk: Tammsaare õemehe onutütre pojatütre minia ema vend

Andrus Kivirähki seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Andrus Kivirähki õe Tiina Vapperi tütre Kati Paali abikaasa Kaupo Paal põlvneb Tammsaare õemehe Jüri Suuroru suguseltsist.

Indrek Hargla: Tammsaare emapoolse vana-vanaonu tütrepoja pojapoja ämma vennapoja minia vend

Indrek Hargla seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Seega on Hargla õde Astri Schönfelder abielus Tammsaare kauge nõbu ämma venna (Vaino Väljase) poja Peeter Väljasega.

Viivi Luik: Tammsaare emapoolse onupoja tütretütre väimehe vaaronu tütretütretütar

Viivi Luige seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Viivi Luik on otsene sugulane Tammsaare onupoja Jaan Backhoffi tütretütretütre mehega, kes kannab perekonnanime Aedla. Luige emapoolne vana-vanaisa ja Aedla vaarisa olid vennad.

Heljo Mänd: Tammsaare vennanaise onu äia õetütre meheõe tütrepoja naine

Heljo Mänd (STANISLAV MOŠKOV)

Heljo Männi lahkunud abikaasa Roman Männi vanaonu Jaan Birkenthal oli abielus Tammsaare venna Jaan Hanseni äia vennanaise täditütrega.

Nikolai Baturin: Tammsaare vennapoja äia emapoolse vana-vanatädi pojatütre väimees

Nikolai Baturini seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Nikolai Baturini abikaasa Inna (neiupõlvenimega Leitsalu) otseses suguluses Tammsaare venna pojanaise Helga Hanseniga.

Jaan Kaplinski: Tammsaare isapoolse vanaonu tütrepoja pojapoja naise eksabikaasa

Jaan Kaplinski seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Jaan Kaplinski esimene abikaasa Küllike oli abielus ka Tammsaare sugulasega isa liinist – Tammsaare vanaonu lapselapselapselapse Anton Vendlaga (surnud).

Karl-Martin Sinijärv: Tammsaare isapoolse vanatädi pojatütre äia õetütre tütretütre pojapoeg

Karl-Martin Sinijärve seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Karl-Martin Sinijärv on suguluses Tammsaare vanatädi pojatütre Marie Padraki mehe Villem Padrakiga, kelle isa Jakob Padrak oli Sinijärve vaaronu.

Ilmar Tomusk: Tammsaare ämma onutütre tütretütre ämma vanaonu pojatütre pojapoeg

Ilmar Tomuski seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Ilmar Tomusk on sugulussidemeis Tammsaare ämma Minna Maria Weltmanni onu tütretütre väimehe Jaan Loomanniga, kes on tema jaoks vaarisa venna (vaaronu) pojatütre poeg.

Kaur Kender: Tammsaare vennatütre pojapoja äia vennanaise vanaonu tütretütre poeg

Kaur Kenderi seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Kaur Kender on tegelikus suguluses Tammsaare venna Jüri Hanseni lapselapselapse Raul Benno äia Elmar Kihva venna Endel Kaarli abikaasaga.

Leelo Tungal: Tammsaare ämma onupoja naisevenna pojapoja naisevenna abikaasa

Leelo Tungla seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Leelo Tungla lahkunud abikaasa Raimo Kangro õde Evi Toomvap oli abielus Tammsaare ämma emapoolse onupoja naisevenna pojapoja Jaan Toomvapiga (surnud).

Olavi Ruitlane: Tammsaare isapoolse vanaonu pojapoja pojapoja naise venna eksnaise õepoja eksnaise vend

Kirjanik Olavi Ruitlane (TIINA KÕRTSINI)

Olavi Ruitlase õde on olnud abielus Tammsaare nõbunaise venna ühe abikaasa õepoja Jüri Siimaniga, niisiis oli Ruitlase endise õemehe tädi Ellen Kahn abielus Tammsaare kauge nõbu Paul Hanseni naisevenna Vallot Kahniga.

Kristiina Ehin: Tammsaare isapoolse vanaonu tütrepoja pojapoja väimehe minia

Kristiina Ehini seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Kristiina Ehini abikaasa Silver Sepa isanaine on Tammsaare vanaonu tütrepoja pojapoja tütar.

Aino Pervik: Tammsaare õemehe vennatütre äia õemehe täditütre tütar

Aino Perviku seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Aino Pervik on otsene sugulane Tammsaare õe Maria mehe Jüri Suuroru vennatütre äia Anton August Veertee õemehe Valdo Tiikmaga, kes oli talle vanatädi poeg.

Perviku kaudu on Tammsaare kauged hõimlased ka tema kirjanikest lapsed Piret, Mihkel ja Rein Raud.

Hando Runnel: Tammsaare ämma onutütre tütretütre äia onutütre tütretütre tütremees

Hando Runneli seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Hando Runneli abikaasa Katre on seega suguluses Tammsaare ämma onutütre Juula Kiilverki lapselapse Leida Lassi mehe Elmar Eduard Lassiga

Teet Kallas: Tammsaare venna ämma õetütre meheõe mehevenna pojatütre õepoeg

Teet Kallase seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Kallase tädi Martha Therese Roosileht oli abielus Tammsaare venna Jaani naise täditütre Leena Kotkase meheõe mehevenna poja Woldemar Roosilehega.

Mihkel Mutt: Tammsaare isapoolse vanatädi pojapoja pojatütre ämma tädipoja tütretütre mees

Mihkel Muti seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Mihkel Muti abikaasa Tiina Tammetalu on suguluses Tammsaare nõbu (vanatädi pojapoja pojatütre Aino Kundla) mehega, kes oli Tammetalule vana-vanaonu tütrepoeg.

Arvo Valton (Vallikivi): Tammsaare isapoolse vanaonu naiseõe pojatütre endine abikaasa

Arvo Valtoni seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Arvo Vallikivi kunagine naine Virve Reiman oli Tammsaare vanaonu naiseõe Kadri Reimanni lapselaps.

Sven Kivisildnik: Tammsaare isapoolse tädimehe onupoja pojapoja naise onutütre poeg

Kivisildniku seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Sven Sildnik, kirjanikuna tuntud kui Kivisildnik, on otsesuguluses Tammsaare tädimehe Jaak Tissi onu pojapoja Oskar Tammpere miniaga, kes oli tema emapoolse vanatädi tütar

Enn Vetemaa: Tammsaare isapoolse vanaonu pojapoja naiseõe eksmehe poolõe abikaasa

Enn Vetemaa seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Enn Vetemaa kaasa Eve Vetemaa poolvenna Lembit Jõgise endise naise Erna Tamme õemees Jaan Tiiroja oli Tammsaare nõbu.

Maimu Berg: Tammsaare isapoolse vanatädi väimehe õepoja naisevenna pojatütre mehe tütrepoja endine abikaasa

Maimu Bergi seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Maimu Bergi endise abikaasa Vaino Vahingu vanaisa oli Tammsaare vanatädi tütremehe õepoja naisevenna poja väimees.

Lehte Hainsalu (Sööt): Tammsaare isapoolse tädipoja naisevenna tütretütre eksmehe eksnaise vaaronu pojapoja tütar

Lehte Hainsalu seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Lehte Hainsalu on niisiis suguluses Tammsaare tädipoja Peeter Lengi naisevenna Vaido Radamuse lapselapse eksabikaasa Tõnu Talve kunagise kaasa Helgi Vennoga, kes on talle vana-vanatädi pojatütre tütretütar.

Paul-Eerik Rummo: Tammsaare õemehe venna äia õetütre ämma poolõe pojapoeg

Paul-Eerik Rummo seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Paul-Eerik Rummo on suguluses Tammsaare õemehe Jüri Suuroru vennanaise täditütre ämma Kai Rästasega (neiupõlvenimega Tamberg), kes oli tema vanaema Liisu Rummo (Tambergi) poolõde ehk Paul-Eerik Rummo poolvanatädi.

Doris Kareva: Tammsaare naise õetütre abikaasa endise naise teise mehe onunaise vana-vanaonu pojatütre pojatütar

Doris Kareva seotus Tammsaarega (GENI.COM)

Doris Kareva vaartädi lapselapselaps Marta Wilhelmine Evald oli Tammsaare naiseõe väimehe Erik Nikolai Kompuse eksnaise Anna Triik-Põllusaare teise abikaasa Nikolai Voldemar Triigi onunaine.

Erik Tohvri (Hans-Erik Laansalu): Tammsaare emapoolse onutütre pojanaise teise abikaasa vanaonu tütrepoja tütrepoeg