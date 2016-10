Teaduskanalil National Geographic linastub sel pühapäeva Leonardo DiCaprio ja filmitegija Fisher Stevensi dokumentaalfilm "Enne üleujutust" ("Before the Flood"), mis käsitleb ühe pakilisema ja keerulisema probleemi, kliimamuutuste tagajärgesid ja võimalikke lahendusi.

Dokumentaalfilm viib televaatajad viiele mandrile ja Arktikasse, kus Oscariga pälvitud näitleja, keskkonnaaktivist ja ÜRO rahusaadik Leonardo DiCaprio kohtub teadlaste, maailma liidrite, aktivistide ja kohalike elanikega, et saada põhjalikku ülevaadet kliimamuutustega seotud probleemidest ning võimalikest lahendustest, mis ennetaksid katastroofi planeedil Maa. DiCaprio intervjueerib teiste seas nii USA praegust presidenti Barack Obamat, USA endist presidenti Bill Clintonit, USA välisministrit John Kerryt, ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni, Paavst Franciscust kui ka NASA tippuurijaid, looduskaitsjaid, tunnustatud teadlasi, kogukonnaliidreid ja tulihingelisi aktiviste, kes töötavad maailma päästmise nimel.

Leonardo DiCaprio sõnul on kliimamuutus üks peamiseid ohte, mis ähvardab planeeti Maa. "Me peame ühiselt tegutsema selle nimel, et probleemiga tegeletaks koheselt. Sellest sõltub meie ellujäämine. See dokumentaalfilm näitab ehedalt kliimamuutuste peamisi tagajärgesid ja võimalikke lahendusi enne, kui informatsiooni hakatakse moonutama nende poolt, kes on huvitatud fossiilsete kütuste tootmisest," selgitas DiCaprio.