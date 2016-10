Viis või kümme aastat tagasi oleksid selle küsitluse tulemused olnud hoopis teistsugused, leiab meeste kehahoolduse ekspert Craig Whitely. Tema sõnul on meeste ihukarvade trimmimise trend viimastel aastatel suurenenud ja see ei hõlma vaid kubemekarvu.

Kas on mehelik, kui sul kasvab kaenla all lõvilakk? Men's Health korraldas küsitluse ja vastus oli selge: mehed peaksid kindlasti oma kaenlaaluseid pügama, vähemalt mõnikord. Ehk vastus pealkirjas esitatud küsimusele: tuhanded mehed peavad seda täiesti normaalseks ja vajalikuks.

Sa võid arvata, et kaenlaaluste pügamine pole mehelik. Aga heida neile üks objektiivne pilk: kui sul paistavad käte alt välja hiiglaslikud karvatutid, siis ehk tahad ümber mõelda.

Naisi ei küsitletud, aga mitmelt neist küsiti arvamust mitteametlikult ja kõik nad leidsid, et paksud kaenlaalused karvad on "tülgastavad".

Huvitav on see, et teadlased pole jõudnud selgusele, miks meestel kaenlakarvad on. On võimalik, et neid kasutati kunagi naiste veetlemiseks, märgib Harvardi ülikooli inimevolutsiooni professor Daniel Lieberman.

Kaenla all on hulk apokriinseid näärmeid, mis toodavad higi. See koosneb hormoonidest, rasvadest, valkudest ja teistest ainetest, mis edastavad "informatsiooni".

Niisiis võisid su esivanemad vajada kaenlakarvu selleks, et levitada oma higist lõhna partneri leidmiseks. Aga päris kindlasti see tänapäeval sinu puhul enam ei tööta. Siinkohal kolm nippi lihtsalt kaenlaaluste pügamiseks.

1. Trimmi märjalt

Neid saab ka kuivalt lõigata, aga Whitely soovitab kasutada veekindlat kehakarvade trimmijat ja teha seda duši all. Kuum vesi pehmendab karvu ja vähendab kiskumise ja kriimustamise ohtu, sõnab ta.

2. Kui lühikeseks?

Kui karvad on sirgemat sorti, siis soovitab Whitely lõigata need ca 2,5 cm pikkuseks või veidi lühemaks, aga need peaksid olema vähemalt 2 cm pikad, et mitte tüügastena torkida.

Lokkis karvade puhul soovitab ta lõigata need 3 mm pikkuseks.

Võid ka kaenlaalused siledaks raseerida, aga ära siis imesta, kui spordisaali kaaslased norima hakkavad. Rohkem jama, kui asi väärt.

3. Ära koonerda nahahoolitsusvahendiga