Pead dieeti, kuid kaal ei taha kuidagi langeda? Teadlased leidsid põhjuse, miks see nii on.

Teadlased selgitasid välja, et dieedipidajad ei pea sugugi põdema ja enda tegevuses vigu otsima, kui kaal ei taha langeda, kirjutab Cosmopolitan.

Nimelt avastasid teadlased, et, mida rohkem inimene kaalu kaotab, seda suurem on tal isu kõike süüa. Uuringud näitasid, et inimesed, kes olid kaalus keskmiselt 2 kilo alla võtnud, sõid päevas keskmiselt 100 kalorit varasemaga võrreldes rohkem.

Tõsiasi on aga tegelikult see, et, mida vähem sa kaalud, seda vähem vajad sa ka päeva jooksul normaalselt funktsioneerimiseks kaloreid. Kui sa aga tarbid rohkem kaloreid, kui sul tegelikult vaja on, siis tulevadki kilod kolinal tagasi.