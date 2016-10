Ida-Eestis on teed kohati libedad. Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall ütles Õhtuleht.ee-le, et Tallinna-Narva maanteelt Kohtla-Järve poole oli täna ennelõunal üks teelt väljasõit. Tegemist oli kindlustusjuhtumiga ehk nn plekimõlkimisega ning inimesed vigastada ei saanud.

Kõige raskem on teede olukord Lõuna-Eestis

"Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas sagenesid libedusest tingitud liiklusõnnetused täna kella kaheksast alates. Nelja tunni vältel on juhtunud kokku 14 kergemat avariid, milles inimesed viga ei saanud," ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk Õhtuleht.ee-le.

Aga Lõuna-Eestis juhtus ka üks liiklusõnnetus, kus sai inimene viga. "Kella 8.13 ajal teatati avariist Otepää vallas Pedjamäe külas, kus raskeveokijuht sõitis libedusega teelt välja. Veoki Volvo roolis olnud mees viidi tervisekontrolliks haiglasse. Õnnetuses sai lisaks sõidukile kahjustada üks elektriliinipost. Liiklus sündmuskohal oli ühel sõidusuunal häiritud," rääkis Kerly Virk.

Viimane aeg rehve vahetada!

Lõuna prefektuuri patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Alvar Pähkel ütles, et arvestades ilmaolusid, soovitab politsei suverehvid talverehvide vastu vahetada aegsasti. "Õige aeg rehvivahetusele mõtlema hakata on siis, kui õhutemperatuurid jäävad püsivalt viie soojakraadi juurde. Rehvid tuleks enne külmakraade ära vahetada seetõttu et, temperatuuri langedes muutub suverehv jäigemaks rehvimuster ei haaku enam asfaldikonarustega nii hästi kui suvel. Rehvid peavad olema heas korras, vastasel korral on auto raskemini juhitav, pikeneb pidurdusteekond ning ka auto kütusekulu on suurem.“

Pähkel rõhutas, et musta jää ja libeduse ohuga tuleb arvestada juba esimeste öökülmade korral. "Musta jää oht on kõige suurem sildadel ja metsavahelistel teedel ning seda eelkõige öötundidel ja varahommikuti. Libedust põhjustavad ka maha langenud märjad lehed, mida näiteks kõrvaltänavates nii kiiresti ära ei koristata," rääkis Pähkel.

"Ka kõige parem talverehv ei hoia õnnetust ära, kui juht ise oma sõiduvõtteid teeoludele vastavalt ei korrigeeri. Talviste sõiduvõtete raudvarasse kuulub suurem pikivahe, järskudest ja hoogsatest manöövritest hoidumine ning teeoludele vastava sõidukiiruse valik,“ manitses korrakaitsja.