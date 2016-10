MARILYN KERRO ANNAB NÕU: vihas ja lahendamata tülidega uinuda ei tohiks ()

"Ainus, mis loeb on see, et oleme siin ja praegu. Loevad väiksed asjad elus, mis teevad kõigest kauni ja kordumatu mälestuse, mida alati meenutad naeratades. Ära iial sule silmi vihas ja tülis," kirjutab Marilyn Kerro oma Facebooki kontol.

"Enne unederanda triivimist olgu sul kõik selge ja klaar! Lahendatud päevased tülid ja lepitud kallite inimestega. Vaid nii saabub koidukiirtega imeline hommik ja vaid nii saame me tunda täielikku rahulolu ja elamist hetkes," soovitab Kerro.

"Kahaneva kuu aeg vabane oma tülidest! Otsi lepitust ja lepi! Negatiivsus las kahanedagi, laske sel minna. Elu on lühike, andestage!"

"Lepituse kristallina soovitan kanda Lepidoliit kristalli endaga!"