Eks mõningal määral ole see suu maigutamine ka arusaadav, proovi ise mööda lava ringi tantsida ja karata ja samal ajal veel ilusa häälega laulda. Kuid kui ka lihtsalt laulu asemel laulusõnade järgi suu liigutamine välja ei tule, on asi ikka päris piinlik. Aga eks see ole juba ammu teada, et tänapäeval ei pea laulja superstaariks saamiseks laulma osata.

Kõik, kes üdini naiivsed ei ole, on aru saanud, et nii mitmetelgi esinemistel mis peaks olema live ehk otse lauldud, maigutavad artistid laulmise asemel hoopiski suud. Kuid vahel ei tule lauljatel isegi oma laulude järgi suu maigutamine välja…

Mariah Carey on tuntud selle poolest, et ta esinemistel tegelikult oma laule ei laulagi. Selle esinemise juures on näha, et lauljatar isegi ei proovi muljet jätta, et ta laulda üritab, unustades teatud kohtadel üldse suud maigutada. Tundub, et ka publik oli selle esinemisega rahuleolematu.

2. Selena Gomez jõuluesinemisel 2013. aastal

Lauljatari esinemisest oli täielikult aru saada, et ta ise laval ei laula. Näiteks 58 sekundil unustas ta üldse suud maigutada. Poole esinemise pealt lülitus ta mikrofon aga sisse ning siis sai kuulda ka tema mitte nii meloodiasse minevat häält.

3. Katy Perry üritas plokkflööti mängida

Antud olukorras pole tegu laulu järgi suu maigutamisega, vaid hoopiski instrumenti sooja õhu puhumisega! Nimelt Katy Perry otsustas laval näidelda, et ta mängib plokkflööti, kuid kahjuks ei saanud ta õigel ajal instrumendi suu juurde tõstmisega hakkama. Lauljatar tundis ka ise piinlikust ja vabandas publiku ees.

4. Cheryl Cole ja laul „Call My Name“

Cheryl andis vägeva tantsuetenduse, kuid kahjuks ei olnud laulu kuni esinemise teise minutini üldse kuuldagi. Kas keegi unustas lava taga lindi käima panna?

5. Lady Gaga, ehk laulja, kes väitis, et tema kunagi suud ei maiguta!

Lady Gaga on üks artistidest, kes on avalikult öelnud, et tema ei maiguta mitte kunagi suud, ega kavatse seda ka kunagi teha. Ta ütles ühes intervjuus, et kui inimesed on pileti eest raha maksnud, siis peaks artist vähemalt oma laule otse laulma. Ometigi, on palju tõendeid, et lauljanna tegelikult ise oma show’del otse ei laula…

Mida arvad sina, kas lauljad peaksid oma esinemistel ikkagi otse laulma?