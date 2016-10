Men's Health rõkkab oma loo pealkirjas "Lõpuks ometi, teaduslik tõestus, et IPA on sulle hea!", aga see näib olevat veidike ülepaisutatud reaktsioon. Kuid paistab, et õlle humalarohkus aitab napsutamisel veidike maksa säästa küll. Vähemalt hiirtel. Või vähemalt emastel Saksamaa hiirtel. Kellel lõppkokkuvõttes polnud sellest ka mingit kasu.

Juhul, kui te pole viimasel paaril aastal baaris käinud, siis IPA-d (India pale ale) on tänapäeval nii populaarsed, et näiteks USA käsitööõllede turust moodustavad need Nielseni andmete põhjal 25%.

Saksa teadlased jagasid mõned emased hiired kolme gruppi: ühele neist anti humalarohket õlut, teised jõid ilma humalata õlut (? – toim) ja kolmas grupp kulistas puhast etanooli.