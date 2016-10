Yo Elu esimene rahvusvaheline debüüt tehtud Riias. Oli ainult üks Men's Physique Open class ehk kōik kategooriad koos. 9s koht 14st. Koht võinuks olla ka top6, aga sellel alal on raske prognoosida oma kohta. Kohtunike subjektiivne arvamus ikkagi otsustab. Kõik mehed olid tasemel. Oli võimas kogemus 💪🇱🇻. Tean et rasvaprotsent kõhu piirkonnas polnud veel see, kuid Eesti MV 29. Oktoober üritan parima välja võtta. Olen rahul endaga, et olen suutnud ennast elu parimasse vormi viia ja siit on hea jätkata! Lahkun sirge seljaga ja lähen edasi. Never give up! #rigapearl2016 #mensphysique

