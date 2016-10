Paavst Franciscus luba lihtsurelikel piiluda magamistuppa, kus kaks paavsti on surnud. Nimelt avas katoliku kiriku pea Rooma lähedal asuvas paavstide suveresidentsis muuseumi, vahendas CNN.

Castel Gandolfos on paavstid oma suvesid veetnud juba aastasadu. Nüüd on võimalik näha sealseid ruume: lihtsat magamistuba, kus on hinge heitnud Pius XII ja Paul VI, töökabinetti, raamatukogu ja väikest kabelit.

Paavsti magamistuba. Teise maailmasõja ajal sünnitasid siin juudi naised, keda tolleaegne paavst Pius XII varjas (ALBERTO PIZZOLI)

2013. aastal ametisse astunud Franciscus on suveresidentsi külastanud vaid paar korda. Ööbinud pole ta seal kordagi.