Täna öösel juhtus raske liiklusõnnetus Tallinnas Pärnamäe teel, kus vastu puud sõitnud autos hukkus kolm noormeest. Hommikuks on sündmuskohale toodud mitmeid küünlaid ning päeva jooksul koguneb neid üha juurde.

Puu, mis peatas juhitavuse kaotanud auto, on pilbasteks ning kõikjal võib näha plastiktükke. Pärnamäe tee asfaltkattel on näha auto pidurdusjälgi, mille ümber on politsei markeerinud ka jooned. Nähtu köidab juhuslike möödasõitjate tähelepanu, kes peatuvad hetkeks ning vaatavad haudvaikselt avarii jälgi.

(Lugejafotod)

Iga paarikümne minuti järel astuvad mööduvatest autodest välja aga noored inimesed, hukkunud noormeeste sõbrad, kes küünlaid ja lilli juurde toovad. Läbi pisarate arutatakse omavahel, kuidas õnnetus täpselt juhtuda võis. Selgust ei ole, on vaid pidurdusjoontele tuginevad spekulatsioonid.

(Lugejafotod)

Õhtulehele teadaolevalt olid õnnetuses hukkunud noormehed Viimsi kooli abituriendid.