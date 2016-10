Levib kuuldus, et mehed ihkavad juba esimesel kohtingul naiselt riided eemaldada ja linade vahele hullama pääseda. Kas see ka tegelikult nii on? Vastus on üllatav!

Tehtud uuringus selgus, et meeste jaoks ei olegi esmane esimesel kohtumisel kohe naisega voodisse jõuda, vahendab Womens Health.

Tutvumiskeskkond siteMatch.comi väitel eeldab kõigest 6 protsenti mehi, et esimene õhtu naisega võiks lõppeda seksiga.