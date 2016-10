Lauljatar Birgit andis välja oma uue singli “Leekides tee”.

Birgit kommenteerib uut lugu nii: “Uue loo muusika autor on Peter Põder, kes on ühtlasi ka minu ansambli Birgit Band kitarrist ja hea sõber. Tore on asja juures see, et meie muusikutee algas koos juba siis kui olime lapsed, elasime mõlemad Kohilas ja tegime bändi nimega "Kreeker Kids", nii et muusikaline minevik on meil mitmekesine, selle tõestuseks on ka minu uus lugu "Leekides tee", mis on ehk paljude jaoks hoogsam, kui minu lood tavaliselt. Lugu räägib ikka sellest kõige magusamast... leegitsevast armastusest :)”.

Loo sõnade autorid on Peter Põder, Silvia Soro ja Indrek Sarrap. Laul kantakse laval esimest korda ette sel laupäeval Cafe Amigos toimuval kontserdil.