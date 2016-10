Muidugi, kui oled noor, siis võib seks olla kiirem ja sportlikum, aga enamik seksuaalselt aktiivsetest vanematest inimestest kinnitab, et neil on elu kõige rahuldavam ja emotsionaalselt laadivam seks. "Vähem pannakse rõhku kiirele orgasmile ja rohkem sensuaalsusele, loomingulisusele ja emotsionaalsele sidemele," ütleb seksihariduse konsultant Melanie Davis. Niisiis ära kadesta nii palju nooremaid – sa võid ise pareminigi aega veeta.

Arvad, et tead üht-teist seksist? Ehk teadki, aga võid olla mitmes asjas ka valel teel. Värskenduseks kuluvad sulle ära need laialt usutud "tõed", märgib Men's Health . Kui need läbi loetud, siis rakenda neid ka praktikas – temake on sulle tänulik.

Õige kondoom võib mõlema partneri jaoks seksi paremaks muuta. Luckybloke.com'i uuring leidis, et 68% meestest hangib vale suuruse või kujuga (on's neid ka näiteks kõveraid? – toim) kondoome. Kui neile anti ette valik erinevaid kondoome ja nad leidsid oma ideaalse lõike, siis läks neil nauding taevasse.

3. MÜÜT: vahekord ainuüksi võib viia naise orgasmini.

Umbes 75% naistest ei saa iial ainuüksi vaginaalsest ühtest orgasmi, nad vajavad otsest kliitori stimuleerimist. "Kui paarid tahavad vahekorra ajal üheaegselt lõpuni jõuda, siis on parim valik see, kui üks neist kasutab oma sõrmi või vibraatorit, et teha rõõmu kliitorile," ütleb Davis.

4. MÜÜT: mehed pole loomu poolest monogaamsed, aga naised on.

Soovmõtlemine, mehed. "Naised on ühiskonna poolt suunatud piirama oma seksuaalset veetlust ühele mehele korraga, aga naiste bioloogiale ja isiksusele mõlemale sobivad hästi mitmed partnerid," ütleb suhtenõustaja Deboarah Anapol.

5. MÜÜT: naised on seksist vähem huvitatud kui mehed.

Meeste õnneks ei vasta see tõele. "Naistel võib huvi kaduda lapsepõlveaegse väärkohtlemise tulemusena, suhteprobleemide, laste ja töö nõudmiste tõttu," ütleb Anapol. "Aga seksuaalselt rahuldatud naine on õnnelik, armastav naine."

6. MÜÜT: enamik mehi kogeb kogeb seksuaalset naudingut seemnepurskena.

Väga levinud uskumus naiste seas, kes võivadki keskenduda sellele, et sind just sinnani viia. Aga on mehi, kes on õppinud orgasmi ja seemnepurset eraldama ja nemad leiavad, et ilma ejakulatsioonita orgasmil on mitmeid eeliseid. Kinnita temakesele, et purskamine pole su ainus eesmärk.

7. MÜÜT: seksmängude nautimiseks peab mehel olema erektsioon.

Eelmäng ei nõua erektsiooni ning naise erutamine ja ta üleskütmine võib olla juba iseenesest väga nauditav, kui meeled pole juba ette hõivatud sooritusega. "Enamik naisi naudib eelmängu ka ilma vahekorrata," ütleb Anapol. "Tegelikult eelistavadki osad naised eelmängu vahekorrale ja üldiselt naudivad seda rohkem, kui ei taju seda kui strateegiat nii kiiresti kui võimalik kuhugi mujale jõudmiseks."

8. MÜÜT: mida suurem, seda parem.

Peenise suurus ei ole sugugi nii oluline küsimus, kui sa võid arvata. "Suuruste kokkusobimine on see päris baromeeter," ütleb Anapol. "Suur peenis ja väike vagiina pole õnnelik kombinatsioon. Teadmine, kuidas peenist oskuslikult kasutada on tähtsam kui selle suurus."

9. MÜÜT: enamik abielusid ei ela suhtevälist afääri üle.

Uuringud tõdevad vastupidist – teatud punktini. "Ülesaamiseks on kõige lihtsam afääritüüp "mehe suur võimalus/väike seotus". Kõige suurem väljakutse on naise kõrvutamise afäär," ütleb seksterapeut ja psühholoogiaprofessor Barry McCarthy. "Ülesaamise võtmeks on luua ehe ja sidus afääri olemus ning ehitada taas üles usaldus, intiimsus ja seksuaalne side."

(PantherMedia / Scanpix)

10. MÜÜT: mida lähedasem, intiimsem ja armastavam on suhe, seda parem on seks.

Tegelikult on tüdimus suurim vaenlane. "Paaridele on väljakutseks arendada ühine seksuaalne stiil, mis sisaldab intiimsust ja erootikat," ütleb McCarthy. Liiga palju intiimsust ja lähedust võivad põhjustada paari ja suhte de-erotiseerumise.

11. MÜÜT: alla 10% naistest kogeb seksi ajal valu.

See protsent on märksa kõrgem, härrased. "Andmete kohaselt on 30% naistest kokkupuuteid mingil kujul seksuaalse valuga," märgib McCarthy. Ehk siis, kui temake väljendab ebamugavust, võta seda tõsiselt.

12. MÜÜT: kui naine pole kogenud G-punkti orgasme ega multiorgasme, siis on see märk seksuaalsest pärsitusest.

Iga naine on erinev. McCarthy ütleb, et orienteeritus sellisele sooritusele, et saadaks "õiget tüüpi" orgasm, võib õõnestada naise seksuaalsust ja põhjustada selles valdkonnas häireid. "Naise seksuaalse hääle, sealhulgas orgasmimustri, aktsepteerimine on tervislikum nii naisele kui paarile," selgitab ta.

13. MÜÜT: iga mees võib oma seemnepurset kontrollima õppida.

Mõnede meeste ühendused lihtsalt on sellised, et neil toimuvad kähkukad. "Kui sul on raskusi sellega, et pidada vahekorra ajal vastu üle minuti, siis on tõenäoline, et sa ei suuda pornostaarina rokkida, ükskõik kui palju harjutusi sa ka ei teeks," märgib seksterapeut Stephen Snyder.

14. MÜÜT: naise jaoks on voodis kõige tähtsam selline mees, kes suudab viia ta orgasmini.