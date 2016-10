USA baleriin Melanie Hamrick on viimase vindi peal rase ja valmistub ilmale tooma rokkar Mick Jaggeri kaheksandat last.

Ent Rolling Stonesi rokkari lähiring andis suvel pärast titeuudise ilmsiks tulekut teada, et Jagger ei kavatsegi 29aastase Hamrickiga peret luua. Nüüd sahistatakse, et vanal naistemehel pole raseda Melanie vastu enam huvi, sest tema südame on võitnud Taganrogist pärit vene modell Maša Rudenko.

Capellino.comi teatel on Jaggeri lähikondlased kinnitanud, et 73aastane rokkar ja temast 42 aastat noorem kaunitar on väga lähedased. Los Angeleses elav Rudenko on teinud edukat modellikarjääri ning reklaaminud paljusid kuulsaid kaubamärke.

Oma tulevase lapse ema pole Jagger siiski unustanud: väidetavalt on ta ostnud Melanie’le kuue miljoni dollarilise maja ning hakkab maimukesele heldelt elatisraha maksma.