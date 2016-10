Rahvusvahelise teadlaste rühma põhjalik tekstianalüüs kinnitab, et kuulsal näitekirjanikul William Shakespeare´il oli kaasautor, vahendas Guardian.

Tõenäoliselt oli Shakespeare´i kaasautoriks Christopher Marlowe, keda on peetud pigem tema rivaaliks. Samas arvasid juba 18. sajandi õpetlased, et kaks kirjanikku võisid olla hoopis sõbrad ja koos näidendeid kirjutada.

William Shakespeare´i kuju Londonis Leicester Square´il (Stuart Forster/REX)

Põhjalik sõnavaliku ja lauseehituse uuring näitas, et Marlowe´i ja Shakespeare´i stiilis on suured erinevused ja koos kirjutatud näidendites on need selgesti näha. Teadlased on otsustanud, et kuningas Henry VI elust rääkivate näidendite puhul hakatakse Marlowe´i nime autorina raamatukaantele trükkima.

Christopher Marlowe (GL Archive / Alamy)

Christopher Marlowe oli luuletaja, näitekirjanik ja tõlkija, kes olevat surnud noore mehena kõrtsikakluses saadud haavadesse.