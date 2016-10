Portaali Womens Healthi teatel ei kasuta enamus naisi seksis oma käsi iseenda puudutamisel. Ometigi on see just kõige lihtsam viis, kuidas lisada seksi veelgi enam mõnu ja naudingut.

Pole saladus, et käed mängivad eelmängus olulist rolli. Ometigi näib mõnikord keeruline leida see õige kohta ja tegevus, mida kätega teha. Näiteks siis, kui oled all...

Eelmängu ajal pane oma käed kallima käte peale - juhi ta kätt, et kust ja kuidas sind katsuda, silitada, hellitada. Võid haarata ka tema randmest, et kallim saaks sõrmedega üle sinu libistada. Haarates ohjad enese kätte - see on midagi väga seksikat!

Eruta iseend

Näpista end õrnalt rinnanibudest või suru rinnad kokku - suurendad oma tunnetust ja erutust.

Rinnanibude ja kliitori vahel on teaduslikult leitud ka neuroloogiline side, mistõttu saad end kütta alt kuumaks ka ise oma rindu mudides.

Võta hetk masturbeerimiseks

Võta ühisest naudingust hetk enda jaoks ja rahulda enda partneri ees. See on tegelikult ka õpetuseks su partnerile, kes näeb, et millises tempos sind rahuldada ja kust. Teie järgnev seks saab olema aga veelgi kuumem, sest mehed on olendid, keda vaatamine erutab.

Kasuta vibraatorit

Libista sekslelu oma erogeensete piirkondade peale ka keset seksimist.

Kohanda ja säti tagumikku

Kui lamad mehe all, siis kohenda oma asendit ja säti käed kannikate alla - see aitab sul sättida oma keha just nii, et nauding oleks suurim. See aitab sul keha ka kindlamalt paigal hoida, et mees saaks siseneda sügavamale.

Stimuleeri oma kliitorit

Kõige parem asi, mida naine seksi ajal oma kätega teha saab - on stimuleerida kliitorit. Kliitor on kõige võimsam punkt, kus naine kogeb orgasmi. Enamus seksipoose aga ei toeta kliitori stimuleerimist, mistõttu on õige hetk võtta appi sõrmed!

Võta misjonäripoosis kontroll enda kätte