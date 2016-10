Sinead O’Connor teatab oma Facebooki küljel, et on viimaks uimastisõltuvusest jagu saanud.

“Olen 30 aastat laksu all elanud. Nüüd võin uhkelt kuulutada, et mu piss on puhas ja ma jätkan kainena,” kirjutab 49aastane poptäht.

Aastaid psühhiaatriliste probleemidega maadelnud lauljanna kiidab võõrutuskliinikut, mis on talle ideaalse tugisüsteemi rajanud. “Olen enese üle uhke. See polnud kerge," vahendab Iltalehti.

Nelja lapse ema Sinead on viimase aasta jooksul oma lähedased ja fännid korduvalt ärevusse ajanud oma segaste Facebooki sõnumitega, millest ühes jättis ta kõigiga jumalaga ning ütles, et on võtnud üledoosi. Hiljem leidis politsei O’Connori üles ja kinnitas, et ta on antud meedikute hoole alla.