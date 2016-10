"Samas olen mina olnud täiesti teises olukorras. Norra Antidoping ja FIS on teinud kaks testi. Suvel oli olümpia, seega oldi võib-olla sellega rohkem töös ning meid testitaksegi vähem. Olen Theresega samas seisus," vihjas Björgen tõigale, et ka Johaugi eelviimane dopinguproov pärineb märtsist. Dopingainet klostebooli leiti Johaugi verest aga augusti lõpus.

Ühtlasi rääkis Björgen, et ilma Johaugita on laagris imelik olla. "Ta on alati esimene inimene, keda hommikusöögil näen. Rõõmus ja rahulolev. Igatsen meie vestlusi ja tema naeru. See on imelik. Esimene kord, kui ma temata siin olen. Väga imelik!"