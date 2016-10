Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul kõlab peaminister Rõivase eile Riigikogus väljendatud seisukoht, et põhiseadus ei tohi haldusreformi pidurdada ohtlikult ja seab põhiseaduse autoriteedi kahtluse alla.

„Tegemist on riskantse mõtteavaldusega täitevvõimu juhi poolt. Põhiseaduslikkusest üle sõitmine „helge tuleviku nimel“ peaks kuuluma totalitaarsesse minevikku, mitte kaasaegsesse õigusriiki. Valitsus ei tohi haldusreformi kitsaskohtade õigustamisel asuda põhiseaduse põhimõtteid kõrvale lükkama,“ ütles Herkel.

Herkeli sõnul ei ole põhiseadus arengu pidur ega lihtsalt õiguslik raam, vaid meie riikluse vundament ja demokraatlik kokkuleppe. „Siiamaani pole selget lahendust, mis eristaks omavalitsusele pandud omavalitsuslikke ja riiklikke ülesandeid ning looks vastava rahastussüsteemi. Riigikohtu 2010. aasta otsuse eiramised esinevad siiamaani,“ ütles ta.

„Eesti põhiseaduse 14. peatükk sätestab muuhulgas kohaliku omavalitsuse autonoomia ja kaitseb teda keskvõimu liigse sekkumise eest. Peaministri jutt, et Riigikohtusse pöördunud 22 kohalikku omavalitsust kasutavad põhiseadust ettekäändena arengu, antud kontekstis haldusreformi, pidurdamiseks on ohtlik. Need omavalitsused ei sea küsimärgi alla riigi aluseid, vaid kaitsevad oma õigusi ja ei soovi leppida tsentraliseerimisega,“ ütles Herkel.

Vabaerakonna saadikud esitasid täna arupärimise justiitsminister Reinsalule seoses haldusreformi põhiseaduspärasusega.