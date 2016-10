Autoportaal Edmunds.com palus ekspertidel koostada nimekirja sõiduautodest, mis sobivad taimetoitlastele, veganitele ning loomade õiguste eest seisvatele inimestele sõitmiseks. Ühtlasi koostasid asjatundjad juhendi, kuidas valida vegan-autot. Juhendmaterjalist selgub, et mitte kõik keskkonnasõbralikud autod ei ole vegan. Veel enam – päris vegan autot on raske, peaaegu võimatu leida.

Vegan ei ole üksnes taimse toitumise harrastamine vaid eluviis. Veganlust iseloomustab igasugune loomadele põhjendamatute kannatuste põhjustamise vältimine. Veganid seisavad massilise loomakasvatuse vastu, mis soodustab kliima soojenemist ning piltlikult öeldes õgib ära selle toidu ja vee, mida inimene vahendamata võiks tarbida.

Edmunds.com ekspertide grupp vaatas läbi kõik uued ja kasutatud automudelid ja reastas need, mis on vegan – eluviisi harrastajate põhimõtetega sobivad. Tulemused olid šokeerivad: koguni 78% autotootjatest kasutab autode varustuses loomanahka. Isegi, kui ostja saab nahksisu asendada loomasõbraliku tekstiili või kunstnahaga, võib naharibasid leida näiteks iluliistude servadest.

Kõikide mudelite seast vaid 79 olid peaaegu vegan ning tootjate hulgast kerkis esile viis tublimat, kes suudavad muuhulgas toota autosid, mis veganite eluviisiga arvestavad. Millised need margid on, millised on varitsevad ohud ja kuidas leida vegan-alternatiive, loe Acceleristast.