Kui vormis püsimine oleks lihtne, siis oleks igal mehel kuuspakikõht. Tänapäevane elu on praktiliselt loodudki sellisena ja selleks, et sa saaksid paksuks minna, märgib Men's Health . Millised on tavapärased ja sageli üsnagi vältimatud paksuks minemise olukorrad – ja kuidas nendega võidelda? Siinkohal teine osa.

Leia õige trennirežiim. Kui valida on kardiotreeningu ja jõutreeningu vahel, siis vali raskuste tõstmine. Harvardi uuringu kohaselt aitab jõutrenn sul säilitada oma ainevahetust või seda isegi kiirendada ja see põletab rohkem rasva kui kardiotrenn.

Tee iga päev vähemalt 20 minutit jõutrenni ja kui võimalik siis veel vähemalt 25 minutit aeroobseid harjutusi, ütleb uuringu autor Rania Mekary. Nii toiminud inimesed kogusid kõige vähem kõhupekki.

Lülita sisse näljasignaalid. Dieedispetsialistid soovitavad harjuda sööma siis, kui oled mõõdukalt, ent mitte liiga näljane. Ja lõpetama siis, kui isu on rahuldatud, mitte siis, kui kõht punnis. Sea paika näljaskaala nullist (näljane kui hunt) kuni kümneni (kurguni täis). Ja siis mõtle, mismoodi iga tase tundub. Sööma hakka siis kui oled kuskil 3 peal ja lõpeta 7 peal.

7. Neljakümneseks saamine

Nüüd pead arvestama veel ühe asjaoluga: su testosteroonitase, mille kõrghetk on umbes 19-aastaselt, on langenud 16%. See on probleem, kuna testosteroon aitab sul hoida lihasmassi ja energilisust.

Leia tegevus, mida armastad. Ajakirjas Health Psychology avaldatud uuringus märgiti, et inimesed jäävad märksa tõenäolisemalt trenni juurde püsima, kui nad teevad seda mõnuga.

Nosi pähkleid ja ube, saamaks T-d tõstvat magneesiumi. Ning söö seeni ja joo piima, saamaks D-vitamiini, sest D on T-le hea.

Taasta oma sõpruskond. Vähese emotsionaalse toega mehed kalduvad 98% tõenäolisemalt rasvuma, näitab ajakirjas Obesity ilmunud uuring. Üksindus võib viia ülesöömiseni, niisiis võta käsile oma sotsiaalelu: leia uusi tuttavaid ja hoida sõprussuhteid, mis sul on.

Näppa naistelt üks trikk ja korralda oma sõbrad kategooriatesse – trenn, kultuur, muusika, toit, elunautimine – ja kohtu igal nädalal erinevate gruppidega.

8. Viiekümneseks saamine

Su ainevahetus liigub kaduviku teed. Lihaste säilitamine muutub raskemaks ja keha struktuur võib langeda ohutsooni. Keskmise alla 40-aastase mehe keha rasvaprotsent on 18, aga keskmisel 50ndates mehel 22.

Tööta oma lihaste kallal. Men's Healthi toitumisnõustaja soovitab 50ndates mehel lisada toidukordadele 30-40 g valku, mis stimuleerib lihaste kasvu.

9. Kuuekümneseks saamine

Uinakud võivad sind kiusata. Iga tunni kohta, mis veedetakse päevast uinakut tehes, on vanemal mehel 23% suurem rasvumise tõenäosus.

Kärbi oma uinakuid. Kui sul on vaja hinge tõmmata, siis püüa tukastada 30 minutit või vähem. Sellise pikkusega uinakud pole uuringute teatel seotud ainevahetuse sündroomi kasvuga.

10. Vigastada saamine

14% töökohal selga vigastavatest inimestest võib kogeda järgneva aasta jooksul kaalutõusu: 7% või rohkemgi.

Igapäevastesse tegevustesse sekkuv valu kaldub mõjutama kehakaalu – lõppude lõpuks: kes tahab trenni teha, kui liigutada on valus?

Aga sellise nähtusega on teadlaste sõnul seotud ka keerukas psühholoogiline trall. Kui sa ise mõtled, et sa ei taastu, siis tõenäoliselt ei taastugi nii kiiresti või hästi, kui see juhtuks parema suhtumise puhul. Mida aeglasemalt taastud, seda rohkem sa tõenäoliselt kilosid juurde korjad.

Inimeste ootused võivad kujundada nende taastumise kvaliteeti. Ehk kui sa tahad kahandada oma kõhtu või vähemalt kindlustada, ete see rohkem ei laiene, siis peaksid otsima psühholoogilist abi.

Võta taastusravi tõsiselt. Suhtle pidevalt oma kirurgi, füsioterapeudi ja teiste abistajatega ning jälgi hoolikalt nende juhendeid.