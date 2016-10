Ärevust võib elus kogeda igaüks, olgu põhjus milline tahes. Õnneks on võimalik end kiiresti lihtsate nippidega rahustada.

Portaal Psychology Today annab selleks neli soovitust.

1. Hinga sügavalt. Ärevus ajab keha pingesse, mistõttu süda hakkab kloppima ja hingamine muutub pindmiseks. See aga tähendab, et ajju ei pääse piisavalt hapnikku ja mõte ei tööta. Ärevust tajudes hinga sügavalt sisse välja, see muudab su pikapeale rahulikumaks. Hea on seda teha näiteks lahtise akna peal, nii on sellest rohkem kasu.