Asi pole aga mehe oskuses valmistada suurepäraseid roogi, vaid selles, et noor mees tatsab kaamera ees ringi peaaegu paljalt.

27-aastane Franco Noriega on köitnud miljoneid oma videoga, kus valmistab chia seemnetest pudingut, vahendab Mirror.

Franco kolis 2007. aastal New Yorki ja tahtis saada näitlejaks. Ta jäi silma hoopis kuulsale fotograafile - Mario Testinole. Testino on pühendunud moele ja tabas ära, et sellest mehest saaks kobeda modelli.