Meie imestame alles hommikuse lume üle kui treeneritel juba töö käib! Mängupäev on, sõbrad! 🙌🏻 -- We're still baffled by the snow this morning, but the coaches are hard at work already. It's gameday, friends! 🙌🏻 #gameday #universityoftartu #tartu #basketball #elanation #rootingfortheunderdog #rokimeväljas #samavaim

A photo posted by Tartu Ülikool (@bctartu) on Oct 25, 2016 at 2:11am PDT