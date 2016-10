POKS

Paljude poksisõprade meeli kütnud üliraskekaalukohtumine Vladimir Klitško ja Anthony Joshua vahel lükatakse edasi, sest ukrainlane on jätkuvalt vigastatud ning seetõttu ringi naasmine võimatu. Algselt loodeti, et vägev kohtumine toimub 10. detsembril, aga nüüd väidab võistluse promootor BBC-le, et ilmselt peetakse lahing märtsis või aprillis.