Iga autoomanik peaks teadma, mis on “Liiklusõnnetuse teade”. Paraku juhtub iga päev liiklusõnnetusi, milles osalenud ei oska juhtunut korrektselt vormistada.

Juba pikka aega Eestis kasutusel olnud sini-kollane blankett liiklusõnnetuse vormistamiseks sai eelmisel aastal ka uue kuue. Seepärast tasub ERGO transpordikahjude grupi juhi Rain Tomingase sõnul enne libeduse tulekut üle korrata ja meelde jätta olulisem, mida seda täites silmas tuleks pidada.

Nimetatud vormi esimene külg on samade andmeväljadega kasutusel kogu Euroopas. Kui kätte peaks juhtuma mõnes teises Euroopa riigis kasutusel olev võõrkeelne vorm, siis vaadates eestikeelselt vormilt lahtrite kirjeldusi, on võimalik ka võõrkeelne vorm õigesti ära täita. Liiklusõnnetuse teate vormi tagumine külg on aga riigiti erinev ja selle täitmiseks ei saa teises keeles olevat vormi aluseks võtta.