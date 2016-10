President Toomas Hendrik Ilvest ei usaldanud oktoobris koguni 39% küsitletuid.

10. oktoobril riigikogu ees ametivande andnud Kersti Kaljulaid võis enne presidendi ametikohale esitamist olla Eestis mitte just kõige tuntum inimene, kuid positiivsed hinnangud pälvis uus president kiiresti. Rahva usalduse väljateenimiseks peab ta ekspertide arvates jälgima, kuidas ja mis läks eelmise presidendi usaldusküsimuse juures valesti.

Uue presidendina usaldab Kersti Kaljulaidi 49% vastanuid, selgus Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i oktoobris tehtud uuringust. Samal usaldustasemel on ka ametist lahkunud president Toomas Hendrik Ilves, ent kahe presidendi usaldusväärsuses on siiski oluline vahe.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.