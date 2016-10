Täna öösel kella 00.15 ajal tuli teade liiklusõnnetusest Tallinnas Pärnamäe teel. Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Audi A4 Iru silla poolt Viimsi suunas, kui kaotas juhitavuse ning paiskus Pärnamäe teel Äigrumäe bussipeatuse juures paremalt teelt välja vastu puud.

Sõidukit juhtis 18-aastane juhtimisõigusega noormees, sõidukis viibisid kaasreisijatena 18-aastane ja 19-aastane noormees, kes kõik hukkusid sündmuskohal. Kõikidel reisijatel olid kinnitatud turvavööd.



Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn sõnab, et õnnetuse kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel. “Sündmuskohal avanenud vaatepilt ja üliraskelt kahjustada saanud ning deformeerunud sõiduk annavad alust arvata, et sõiduki kiirus oli õnnetuse hetkel lubatust suurem. Hetkel töötavad sündmuskohal päästetöötajad, politseinikud ning eksperdid, kes viivad läbi esmaseid menetlustoiminguid.”



Teelõik õnnetuspaigas on valgustatud ning suurim lubatud kiirus sel alal on 50 km/h.



Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust, mida viib läbi Politsei-ja Piirivalveamet ja juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.