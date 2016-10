Järjekordne korvpallinädal on möödas ning koduses meistriliigas on vaid üks kaotuseta meeskond, võiduta jätkavad endiselt kolm klubi.

TTÜ tuli kohtumisele vastu hea tunde pealt, kuivõrd Balti liigas anti paar päeva varem Läti meistrile korralik lahing ning koduliiga oli läbitud puhaste paberitega. Pärnu hooaja algus on olnud pigem konarlik, kui vigastustelaine tõttu on peamiselt läbi aetud 7-8 mängijaga. Kahe liiga peale oli suudetud võtta viiest mängust vaid üks võit.

Mängu käik

Seekord vaid seitsme mehega mängule vastu läinud Heiko Rannula hoolealused ei lasknud ennast tagasihoidlikust hooaja algusest ega lühikesest pingist sugugi häirida. Pärast viieminutilist mängu lülitas kodumeeskond seisult 8:8 teise käigu sisse.

Pärnakate laatsaret - paremalt Mihkel Kirves, Heivo Parrol, Tormi Niits ja abitreeneri rolli võtnud Silver Leppik. (Korvpalliklubi Pärnu)

14:2 vahespurdiga võitis kodumeeskond esimese veerandaja 22:10. Järgmisel kümnel minutil suurenes TTÜ kaotusseis hetkeks juba 17 punktile, kuid poolajale mindi siiski Pärnu 41:30 eduseisul.

Riietusruumist naasid aktiivsemalt taaskord võõrustajad, kes parimal juhul said 23 punktiga juhtima. Viimaseks veerandajaks sulas Pärnu eduseis aga 14-le silmale.

Vaatamata kaotusseisule ei andnud TTÜ Pärnule aga midagi lihtsalt ning 3.56 enne kohtumise lõppu vähendas Sten Olmre kolmene vahe vaid kahepunktiliseks. 20 sekundit enne lõpuvilet oli külalistel võimalik ka mäng kolme punktilisest kaotusseisust viigistada, kuid korraliku viskeni lõpuks ei jõutudki.

Pärnu sai 82:79 üleolekuga kahe kaotuse kõrvale teise võidu, TTÜ pidi sel hooajal tunnistama esimest kordavastase paremust.

Mis mängu otsustas?

Pärnu kallutas koduväljakul peetud kohtumise enda kasuks täpselt sellega, mis TTÜ-le seni sel hooajal edu on toonud: agressiivse ja võitlusliku mänguga, lisaks suure enesekindluse ja tahtega.

Tegemist on kahe suhteliselt sarnase võistkonnaga ning laupäevases kohtumises tõmbas kahe noore treeneri duellis pikema kõrre Heiko Rannula. Pärnakatel oli kodutöö hästi tehtud, tänu mõnetisele õnnele näidati 32 ja pool minutit head korvpalli ning sellest ka sel korral võiduks piisaks.

TTÜ relvaks on seni olnud teravad läbiminekud, kuid Pärnu neutraliseeris selle oma taktikaliselt hea ja kindla kaitse ning rünnaku suurepärase resultatiivsusega.

Esimese kolmepunktiviske tabasid Rait Käbini hoolealused alles kolmanda veerandaja keskel, enne seda oli mööda pandud lausa 19 katsel (!) Keegi ei kahtle, et TTÜ mehed oskavad visata, aga visetel on vahe sees: kui tavaliselt on viskekohad tekkinud hea rütmi pealt, näiteks pool-kiiretest, siis nüüd tuli seda teha suuresti positsioonirünnakust üle käe.

Pärnu mängis kaitses igal juhul hambad ristis, et üks-ühele kaitsele kedagi mitte mööda lasta. Taktikaliselt oli ette nähtud, et pigem lepitakse raske viskega väljast kui antakse tegutsemisruumi teravatele tagameestele. Sellele vaatamata ei viska TTÜ iga päev nii halvasti, kuid laupäeval toitis see vastaseid korralikult.

Agressiivse ja korraliku kaitse mängimiseks on Pärnul vastavad mehed kahtlemata olemas, kes valmis vere ninast välja pingutama. Sellega suudeti Käbini hoolealused korralikult ära ehmatada ning kui lõpuks suudeti olukorraga kohaneda, oli rong juba tegelikult ära sõitnud.

TTÜ ei suutnud oma agressiivset kaitset rakendada, sest nii Norman Käbin kui Edvinas Šeškus harutasid selle probleemideta lahti. Kui TTÜ tagamehed läksid tihedalt peale, astusid pärnakad neist lihtsalt mööda ning tekitasid pikkadele vabad viskekohad. Üldises plaanis suutis Rannula oma mängujoonise edukalt peale suruda.

Samuti mängisid oma rolli individuaalsed esitused. Kui mõlema meeskonna tagamängijate osakonna panus jäi laias plaanis võrdseks, siis eesliiniliidrite duellis võtsid oma pärnakad. Eelkõige tekkis vahe just Vaidotas Volkuse ja Joonas Järveläineni võrdluses.

Mängu kangelane

Leedulane Vaidotas Volkus on sel hooajal olnud kindel Pärnu rünnakuliider, kes oma noosi kindlalt ära toob. Nii ka seekord, kui väga hea visketabavuse juures tõi ta 27 punkti. Lisaks sellele on 31aastane pallur suurepärane meeskonnamängija.

Vaidotas Volkus on Pärnu meeskonna liidriohjad haaranud ja mees täidab oma rolli stiilselt. (Korvpalliklubi Pärnu)

Laupäevases kohtumises TTÜ vastu õnnestus esimesed 25 minutit Volkusel pea kõik, mis ta ette võttis. Mängu lõpuks väsis temagi, kuid meeskonna vedurina tõmbas ta pärnakad korralikult käima. Lisaks on leedulane ka pealtvaatajatele tõeline õnnistus, kui 203 sentimeetrine mees läheb igal võimalusel palli pealt suruma - viimases kohtumises õnnestus see väga soliidselt.

Mängu patuoinas

Laupäeval jäi paljudele silma just kui vana Pärnu mees Järveläinen soovinuks endisest koduklubi millegi toredaga kostitada. Mängu esimeses pooles ei õnnestunud 26aastasel ääremängijal sisuliselt midagi, kuid sellel oli kahtlemata oma roll ka Pärnu meeskonna heal kaitsemängul.

Kui Järveläineni selle hooaja edu võti on olnud pigem lähivisked, siis laupäeval sunniti teda ette võtma kolmeseid, mis läbi rõnga kuidagi läbi tulla ei raatsinud. Kui eelneva kolme mänguga oli ta kaugviskeid 11 korral, siis ainuüksi kohtumises TTÜ-ga laadis ta peale seitsmel korral. Korvirõnga läbi vaid üks pall.

Eriline edu ei saatnud teda ka kahepunktivisetel, kui üheksast katsest tabas vaid kolm. Protokolli vaadates tõi mees küll soliidsed 13 punkti ja 8 lauapalli, kuid mängupilti vaadates läheb meeskonna ühe liidri esitus siiski kindlalt miinuspoolele. Rasketel hetkedel ei suutnud ta meeskonda vedada, kuid ilmselt oli tegemist lihtsalt Järveläineni ühe musta päevaga.

Mis üllatas?

Pärnu poolelt jäi positiivselt silma Karl-Martin Kask. Eesti korvpalli mõistes on nooruk kindlasti üks huvitav nähtus, vaadates seda, kuidas mees rünnakuid lõpetama läheb. Meil ei leidu palju korvialuseid mängijaid, kes üritaks igal võimalusel palli jõuga läbi korvirõnga suruda.

Karl-Martin Kask ei kohku tagasi millegi ees ning noormehel meeldib palli ülevalt alla suruda. (Korvpalliklubi Pärnu)

Vaatamata sellele, et 207 sentimeetri pikkune pallur on mänguliselt veidi toores, ei tule tal puudu entusiasmist ja emotsioonist. Ometi saab miinuspoolele tuua olematud vabavisked (6/0), mis võinuks ehk ka mängu maksta.

TTÜ poolelt oli üllatav meeste teatud kramp. Kui varasemaid kohtumisi on mängitud vabalt ja naudinguga, siis Pärnu vastu ei õnnestunud Käbini hoolealustel kuidagi emotsiooni üles saada. Ilmselt oli sellel ka oma osa võõrustajate mängutaktikal.

Samuti võis peale edukat hooaja algust tekkida ka väike võidukohustus ja kramp. Pärnu hõredat koosseisu arvestades võis TTÜ meeste alateadvuses keerelda mõte, et ollakse favoriidiseisuses. Kohtumine aga näitas, et tänavu Eesti meistriliigas midagi garanteeritud pole.

Mis saab edasi?

Pärnu meeskonnale oli see võit kindlasti väga suureks enesekindlusesüstiks. Esiteks sellepärast, et viimasest võidust oli möödas juba kuu ning võitmine on suurimaks edasiviivaks jõuks. Teiseks süstis võit meestesse usku, et tänavu ollakse teravalt konkurentsis, kuivõrd head mängu suudetakse näidata ka vaid seitsmekesi pingutades.

Pärnakaid ootab nädala pärast ees kohtumine Balti liigas, kui võõrustatakse Jurmala meeskonda. Rannula hoolealustele oleks äärmiselt tähtis end ka seal sarjas käima saada ja suurepärane aeg sellega alustada olekski 1. novembril. Enne seda saab vormi timmida laupäevases karikamängus Rakvere vastu.

TTÜ meeskonna jaoks on kõige tähtsam pärast ühte kaotust masti mitte langetada. Käbin on sel hooajal võistkonna hästi mängima pannud ning seda on tehtud eelkõige läbi suurepärase mentaalse töö. Nüüd seisabki meeskonnal ees selle hooaja esimene suurem tõestamise koht, kuidas negatiivse emotsiooniga toime tulla.