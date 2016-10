Kaido Kõiv ütles, et Kreetal oli nende vastuvõtjaks kohalik linnapea ning vahetati omavahel tähtsat teavet. Programm oli tihe, aga tööpäeva lõpul saadi käia ka mere ääres jalutamas, rääkis Kõiv.

"Ühelt poolt võib öelda, et koolitusreisid ei ole halvad, koolitusreisidel võib ikka käia, aga küsimus on alati selles, kui otstarbekas see on ja kui usutav on see eesmärk, tulemus, mis on sealt tegelikult saadud," rääkis Põlva maavanem Igor Taro. "Minu jaoks on see eelkõige kui Põlvamaa maksumaksja probleem," lisas ta.