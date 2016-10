„Aastaks 2030 moodustab mitmes Euroopa riigis üle 55-aastaste töötajate osakaal kogu tööjõust 30 protsenti. Sellega seoses on oluline tagada, et töökohad oleksid turvalised ja tervislikud igas vanuses töötajale,“ rääkis tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

24. - 28. oktoobril tähistatakse üleeuroopalist tööohutuse ja töötervishoiu nädalat, mille eesmärk on pöörata tähelepanu tööjõu vananemisega seotud tööohutusele ja -tervishoiule. Teavitusnädala raames toimuvad töökeskkonnaalased filmiõhtud Tallinnas ja Tartus ning seminar, millega tähistatakse juba 18. töötervishoiupäeva.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul tähendab elanikkonna vananemine, et ka töötajaskond on eakam. „Aastaks 2030 moodustab mitmes Euroopa riigis üle 55-aastaste töötajate osakaal kogu tööjõust 30 protsenti. Sellega seoses on oluline tagada, et töökohad oleksid turvalised ja tervislikud igas vanuses töötajale,“ rääkis Maripuu. „Sel aastal keskendubki Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal jätkusuutlikule tööelule ja võimalustele, mis kaasnevad eakamate töötajate palkamisega,“ lisas Maripuu.