Pühapäeval suri ootamatult Briti ansambli Dead or Alive laulja Pete Burns.

57aastane Burns suri südame seiskumise tõttu, kirjutas BBC.

1980. aastal Ansambli Dead or Alive asutanud Burns sai 1985. aastal kuulsaks hitiga "You Spin Me Round“, 2006. aastal osales ta tõsielusarjas "Suur vend“.

Pete Burns laskis elu jooksul korduvalt end ilukirurgidel lõigata ning omandas androgüünse välimuse.