Möödunud aasta 16. mai hommikul kihutas Oliver Kobing (vana nimega Gregor Kobing) Tallinnas Tartu maanteel punase tule alt läbi kõrvaltänavalt tulnud autole otsa. Vigastada said ka tee keskel liiklussaarel seisnud inimesed. Kokku oli 13 kannatanut. Eile mõisteti linnas 103 kilomeetrit tunnis kihutanud mees Harju maakohtus süüdi, kuid kohtunik leidis, et poolteist aastat tagasi olnud avarii põhjustajale on šokivangistuse määramisega juba hilinetud.

Karistuseks määrati kolmeaastase katseajaga kaks aastat ja kaheksa kuud tingimisi vangistust. Kobingul, kes istus BMW rooli alkoholi jääknähtudega veres, tuleb hüvitada kannatanutele tehtud kahju – 45 000 eurot.

Avarii: Kokkupõrke järel jäi õnnetuse põhjustanud BMW pidama ohutussaarele. Teine auto põrkus veelgi kaugemale. (Arno Saar)

Õnnetuseni viis toona 22aastase Oliver Kobingu soov oma autos olnud kolmele kaassõitjale muljet avaldada ja ta vajutas gaasipedaali põhja. Tartu maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmikul põles juba punane tuli, millest noormees mööda tuiskas.

Järgmisel hetkel kärgatas pommiplahvatust meenutav pauk – vasakpööret teinud Mercedes jäi BMW-le ette.