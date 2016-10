Raudbetoonilahmakas lükkas laevakanalist sodi välja.

Kui kõik õnneks läheb, on täna hommikuks Rohuküla–Heltermaa laevatee kõige kriitilisem koht süvendatud ja suured laevad pääsevad sealt tunduvalt madalama veega läbi kui seni.

KURJA JUUR: Selline nägi välja sonaripilt Rukkirahu-äärsest veealusest kanalist enne selle «hööveldamist.» Keskel olev vall ei tähista kahe laevatee vahelist piiret, vaid jääb laeva kiilu alla, kusjuures aegamööda kasvatavad selle sõukruvid valli kõrgust veelgi. See tõmmatigi taas siledaks. (Erakogu)

Tegelikult on seda võib-olla liig nimetada süvendamiseks. Pigem on see senise sügavuse taastamine. Tõsised süvendamistööd tehti Väinameres juba tsaariajal, pärast seda on aeg-ajalt tarvis kanaleid või kraave tühjendada.

Kõige tõsisem mure on laevateel Rukkirahu juures Rohuküla sadamast umbes nelja kilomeetri kaugusel. Seal on kanalit ümbritsev meri ebaühtlane. Kõige madalamas kohas on vett mõlemal pool kraavi alla nelja meetri, kohati isegi vähem kui kaks.