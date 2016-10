Keelatud ainete tarvitamisega seotud uudislood on oktoobris matnud enda alla kahetsusväärselt palju leheruumi. Suurima tähelepanu on viimasel ajal pälvinud Norra tippsuusataja Therese Johaugi juhtum. Tippadvokaat Aivar Pilv, kes spordisõpradele tuttav kahekordse olümpiavõitja Andrus Veerpalu kaasusest, jälgib norralannaga seotud protsessi huviga.

„Loodan väga, et see lahendatakse rahvusvahelise spordiõiguse tasandil proportsionaalselt ja tasakaalustatult ning tagatakse isikute ja sportlaste võrdne kohtlemine. Et see menetlus paistaks väljapoole võimalikult õiglane,“ sõnab Pilv, kes on korduvalt tööalaselt rahvusvahelise spordikohtuga (CAS) kokku puutunud.

„Olen tunnetanud rahvusvahelise spordiõiguse raames toimuvaid vaidlusi, mis valdavalt seotud dopingainetega, jälgides, et aeg-ajalt lähtutakse eeldusel, et kuskil rikutakse neid põhimõtteid rohkem ja teistes kohtades natuke vähem. Tõenäoliselt ta nii käibki, aga tahaks näha, et menetluslikult tagatakse võimalikult võrdne ja ühetaoline kohtlemine.