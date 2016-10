Kas murdmaasuusatamise olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi (dopingu)juhtum, mis tõusis päevakorda juba kaks ja pool aastat tagasi, jõuab lõpuks lahenduseni? Eile teatas Norra meedia, et spordikohus hakkab seda arutama käimasoleval nädalal. Õhtuleht vestles sel teemal tippadvokaat Aivar Pilve, Eesti Antidopingu nõukogu liikme Kristjan Pordi ja suusaliidu peasekretäri Tõnu Seiliga.

Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) sportlaskomitee juht Beckie Scott, kes on endine tippsuusataja, kinnitas, et TV2 teave peaks tõele vastama. Tema teada tuleb Šmigun-Vähi juhtum Rahvusvahelises Spordikohtus (CAS) arutlusele. „WADA ei ole küll osapool, aga meile öeldi, et seda hakatakse nüüd arutama,“ rääkis Scott.

Ent millal segasevõitu lugu lahenduse saab, ei tea keegi. „WADA-le antakse teada alles siis, kui otsuseni jõutakse, seejärel võime teemat täpsemalt kommenteerida,“ lausus Scott. „Ajaliselt sõltub palju sellest, kui keeruline nimetatud juhtum on.“

Meenutame, et Šmigun-Vähi tegi 6. veebruaril 2014 avaliku pöördumise, milles kirjutas: „Täpselt kaks kuud tagasi sain teate, et kaheksa aastat tagasi, 2006. aasta Torino olümpia käigus ajavahemikul 12.–16. veebruar võetud dopinguproovide uuel kontrollimisel ei ole A-proovist leitud keelatud aineid, kuid väidetavalt leidub selles molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest.“