Ibrahimovic alustaski edukalt, ent on nüüd Premier League’is ligi kaks kuud kuival olnud. Eelmisel nädalal mängis ta kahe tipptiimi, Liverpooli ja Chelsea vastu kokku 180 minutit ilma, et suutnuks kordagi elevust tekitada.

Rootsi ründaja Zlatan Ibrahimovic mängis suvisel EM-finaalturniiril nadilt, aga suurt kahtlust, et ta võtab Manchester Unitedisse ühes võitjamentaliteedi, autoriteedi ja – mis kõige tähtsam! – väravad, ei tekkinud. Zlatan on küll 35aastane, aga füüsiliselt jätkuvalt võimas ja väravavaistu vanus reeglina ei närtsita.

Üha enam märke viitab, et eelmisel neljal hooajal Prantsusmaa kõrgliigas Pariis Saint-Germain’iga mängeldes tiitleid võitnud ja kõik võrgud puruks tagunud Ibrahimovic on Premier League’i näol võtnud ampsamiseks liiga suure suutäie. Inglismaa kõrgliiga konkurents on Euroopa tihedaim ja lihtsaid vastaseid või väravaid ei leia sealt ükski ründaja.