„Jalgpallis käivadki asjad nii, et hea seisuga kaasnevad ka positiivsed jutud. Aga kahjuks on alles oktoober ja hooaja lõpuni veel pikk tee minna. Praegu on selgelt liiga vara rääkida jutte tiitlipretendendiks olemisest. Jah, oleme mänginud hästi, aga ei midagi enamat. Töö jätkub,“ sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp eile.

Anfieldi staadionil valitseva heaolutunde säilitamiseks on vaja täna liigakarikasarjas Tottenham Hotspurist jagu saada. Mullu meistrivõistlused pronksmedaliga lõpetanud ja hetkel liigas Liverpoolile vaid punktiga kaotav Tottenham on tugev vastane, aga kohtumine tõotab mitmete koosseisuvangerduste tõttu kujuneda hoogsaks ja etteaimamatuks.

Liigakarikasari on võistlus, kus tippklubid annavad reeglina võimaluse Premier League’is põhikoosseisu mitte pääsevatele meestele. Klopp kinnitas eile, et puurisuul seisab täna varuväravavaht Simon Mignolet ja andis mõista, et muudatusi tuleb veel. Üks tõenäolisemaid neist on Klavani põhirivistusse nimetamine, mida ennustab ka klubi tegemistega väga hästi kursis olev kohalik ajaleht Liverpool Echo.

Samas ei tasu arvata, et Liverpooli eest jooksevadki platsile ainult vahetusmehed, sest Kloppil on kange soov teha vigade parandus – mullu jõuti liigakarikasarjas finaali, kus kaotati Manchester City’le. „Liigakarikasari on väga huvitav võistlus. Tahame taas finaali jõuda ja seekord selle ka ära võita!“ teatas Klopp.