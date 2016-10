Nüüd määras Eesti riik Suleimanovi asemele advokaat Owe Ladva. Kuigi Ladva on kogunud kuulsust riigi poolt määratud kaitseadvokaadina (näiteks riigireetur Herman Simmi kohtuasjas), viskas advokatuur ta oma ridadest välja, kuna Ladva jättis korduvalt oma kaitsealused kohtus kaitseta.

Mida ma selle kõigega öelda tahan. Kuigi tuleb välja, et ÜRO inimõiguste komitee otsusel on meie riigis vaid soovituslik kaal, võib siiski nõustuda sellega, et kohtualune Ahliman Zeinalov jäi Eesti kohtussüsteemis piisava kaitseta. Ilmselt, kui Zeinalovil oleks olnud hea kohalik advokaat kõrval, oleks ta täna vabaduses.

Juba kohtuprotsessi alguses tehti talle ettepanek minna kokkuleppele - kui Zeinalov oleks tunnistanud end süüdi, oleks ta pääsenud vaid nelja aastaga vanglas. Kuna Zeinalov end süüdi ei tunnistanud, mõistis kohus talle 14,5 aastaks trellide taha. Muide paragrahv 184 (mille alusel talle karistus määrati) on maksimum karistus 15 aastat vanglas. Lisaks mõisteti Zeinalovile veel ka varaline karistus 11 miljonit krooni ehk umbes 750 000 eurot, millest ta on tänaseks omakorda tasunud 200 000 eurot.

Huvitav on minu meelest ka see, et nüüd, kui Zeinalov pole suutnud kogu summat tasuda, määrati talle aasta aega tagasi juurde lisakaristus ehk veel lisaks 2 aastat ja 9 kuud saab ta selle eest, et peab tasuma ligi pool miljonit eurot riigile. Varaline karistus konverteeriti ümber: 500 eurot võrdub üks päev trellide taga ja selle saab ta lisaks peale põhikaristuse kandmist. See tähendab seda, et Zeinalov istub vanglas rohkem aega, kui tema karistusparagrahv ette näeb. Kokkuvõttes ma ei ei taha oma viimast saadet siin ümber jutustada, vaid soovin selle kõigega öelda seda, et kas meie riigis ei ole asjad pisut proportsioonist väljas. Inimene on istunud ligi kümme aastat trellide taga ja lisaks põhikaristusele, mis on u 5 aastat, peab ta veel lisakaristusena kandma ligi kolm aastat (kokku peab veel vangis olema 7 aastat ja 9 kuud) ehk mis on selle karistuse mõte?

Karistus koosneb kahest asjast. Preventsioon, mis peaks olema teistele hoiatuseks. Teiseks on karistusel kasvatuslik joon. Zeinalovi puhul on preventiivne osa kõigile õpetlik ja arusaadav, aga kasvatuslik osa (inimesel, kellel on perekond ja töö) on minu jaoks arusaamatu. Seda enam, et inimene (varem kriminaalkorras karistamata) ise ennast süüdi ei tunnista. See süü mitte tunnistamine on ka üks põhjuseid, miks teda ei saa ennetähtaegeselt vabastada ja ka president armu anda.