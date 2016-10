Saunabuss, kilesaun, indiaanisaun, telksaun, saunabuss, Soome saun niikuinii, erinevatest kümblustünnidest rääkimata… Nädalavahetusel oli saunafestivalil Peipsi-ääres Varnjas avatud 13 sauna.

Laupäeval Varnjasse saunafestivalile jõudes on õhusooja napilt kolm kraadi. Vinge tuule tõttu tundub ilm veel kõledam. Külatänaval ringi silkavaid paljaid inimesi on suisa valus vaadata.

POLE PARIM ILM: Kümblustünniseltskond leidis ühiselt, et ilm on saunatamiseks viluvõitu, kuid seda ägedam on kogemus. «Karm, aga saab hakkama,» märkisid nad. (Elen Kontkar)

Tartust liinibussiga saunapeole sõitnud Siim ja Heidi – viimane neist muuseas Ameerikast – jõudsid paari tunni jooksul läbi käia enam-vähem kõik saunad. Siim räägib, nüüd juba naerdes, kuidas nad suitsusaunas elu jubedaima saunakogemuse said: saunaruum oli nii õudselt suitsu täis, et oma varbaidki ei olnud näha.

"Mõtlesin, et ju see on selline ainulaadne suitsuteraapia," ütleb ta. Kui Heidi ei pidanud suitsu sees kuigi kaua vastu ja põgenes varsti värske õhu kätte, siis Siim oli, hambad ristis, kannatanud. "Hea, et vingumürgitust ei saanud!"