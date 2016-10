Eile lõuna paiku sai politsei äreva telefonikõne: Ida-Tallinna keskhaigla lähedal Ravi tänaval liigub ringi haamriga vehkiv maski kandev mees ja hirmutab vastutulijaid.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava sõnul arvasid piirkonnapolitseinikud, et tegu võis olla neile juba teada oleva riskikäitumisega mehega ja läksid kõigepealt uurima, kas ta on oma Liivalaia tänava kodus, kuhu on tema pärast varemgi politseid kutsutud.

Samasse majja kutsuti politsei ka tänavu juunis, kui seal kirvega ähvardav mees koridoris majaelanikke terroriseeris. Mees püüdis põgeneda ja ronis kebabikioski katusele, kust ta kätte saadi.

Mees oligi jõudnud oma haamriga jalutuskäigult tagasi. Kui abipolitseinik püüdis pärast koputamist ust avada, torkas mees talle terava esemega läbi lukuaugu kätte.