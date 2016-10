"Põder oli jahimeestel sihikul, kuigi raadiosaatjasse tuli kisa, et ärgu lasku, koer on küljes. Ikka lasid," räägib jahimees, kuidas ajujahi käigus lasti põdra pähe maha hoopis jahikoer.

Juhtum leidis aset kuu alguses Viljandimaal Viiratsi jahiseltsis. "Toimus järjekordne ajujaht, mille käigus lasti maha jahimehega kaasas olnud kaheaastane koer. Laskjaks koera omaniku väimees," räägib jahimees.

"Põder jooksis koos koeraga metsast välja lagedale põllule, kus koer hakkas põdrale kõrri kinni. Põder oli aga jahimeestel sihikul, kuigi raadiosaatjasse tuli kisa, et ärgu lasku, koer on küljes. Ikka lasid."

Tema sõnul lasti looma ligemale poole kilomeetri kauguselt. "Kas tõesti on võimalik nii kaugelt ära määrata, kas tegemist on põdra, koera või hoopis inimesega? Rääkimata sellest, et tegemist on liikuva loomaga, keda on nii kaugelt väga raske tabada," märgib kütt.