Kurt? Jah! Aga suhtlemisaldis? Absoluutselt! Katrin ja Kert töötavad täiesti tavalistel ametikohtadel teiste inimeste keskel. See, et nad ei kuule, ei sega neid elus läbilöömisel.

Katrin on ametis klienditeenindajana Tallinna külje all Sakus. Töö nõuab inimestega suhtlemist. Ta lööb kassast kiiresti läbi koolipoiste kuklid, kuid veidi hiljem poodi tulnud kahe tüdrukuga tekib väike segadus, kes mille eest maksab.

Silmade ja käte abil suudetakse end siiski mõistetavaks teha ja tüdrukud arvavad hetk hiljem, et see, et müüja on kurt, ei tekita probleemi. Nõnda arvavad teisedki poeskäijad – kellelgi pole Katrini kohta halba sõna öelda.

Ta tunnistab, et kliendid on toonud talle lilli ja isegi kooki. Katrini rõõmsameelne olek ja kärmed käed paistavad kaugelt silma. Ta on tegelikult õppinud pagar-kondiitriks, kuid ei taha erialast tööd teha.